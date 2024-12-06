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لبنان
حمية من النبطية: أعطيت تعليماتي لفتح الاجواء أمام الطيران العراقي
Lebanon 24
06-12-2024
|
09:55
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جال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مدينة النبطية، للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بها جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها بشكل كبير، وادى الى استشهاد اكثر من 110 مواطنين من ابنائها.
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وقال حمية: "لقد زرت النبطية قبيل بدء العدوان الاسرائيلي، وأطلقت حينها وزارة الاشغال ورشة تأهيل كافة الطرقات، من دوار كفررمان، واليوم هدف الزيارة القول ان الدولة مسؤولة عن ناسها واهلها اينما كانوا، ولا جميلة لنا ان نأتي الى النبطية او صور او بعلبك او الهرمل، انما هذه واجبات الدولة اللبنانية بوزرائها زيارة اهلها وناسها في مختلف المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي الهمجي، وان تقوم الحكومة اللبنانية بواجباتها".
واضاف: "في هذا الاطار تواصلنا مع سعادة المحافظ الدكتورة هويدا الترك صباح الاربعاء اي صبيحة يوم وقف اطلا ق النار، وأخبرناها بأن وزارة الاشغال ستقوم بكل واجباتها من اليوم الاول وعلى مختلف الطرقات ومن ضمن موازنة الوزارة وهذا ما حصل، وتم تكليف المدير العام علي حب الله بملفي محافظتي النبطية والجنوب، لفتح كل الطرقات حتى تلك داخل البلديات. صحيح ان الطرقات الاساسية من صلاحيات وزارة الاشغال والطرقات الفرعية من صلاحيات البلديات، ولكن تم اعطاء التعليمات من الوزارة لفتح كل الطرقات، وتقريبا في محافظة النبطية أنهينا بحدود الـ80 بالمئة من فتح الطرقات وبقي 20 بالمئة".
وتابع: "نعود ونعلن امام نواب المنطقة اننا على استعداد وجهوزية لفتح اي طريق في اي بلدة وخلال نصف ساعة، هذه هي التعليمات المعطاة للمدير العام للطرق والمباني، وهذا الموضوع هو من واجباتنا ومسؤولياتنا امام اهلنا لدعم عودتهم الى منازلهم وارزاقهم، وهي من واجبات الحكومة وهذا ما نقوم به، كذلك من واجباتنا على المستوى الوطني وهو ما يجب ان نقوم به" .
وقال: "لقد لزمنا كل الطرقات في محافظة النبطية ومن ضمن موازنة الـ2024 وهذا ما تم كشفه من قبل الدولة حينها، ولم تتنس لنا الفرصة بسبب العدوان الاسرائيلي ان ننفذ 90 بالمئة بل نفذنا 10 بالمئة، واليوم اشير الى أن الـ90 بالمئة من هذه الاشغال انجز، فقد عقدت النفقة لها وتم تلزيمها وعندما يتحسن الطقس ستبدأ الاشغال في شهري آذار ونيسان، وسنضيف طرقات جديدة في موازنة الـ2025 وبذلك يكون امامنا ورشة كبيرة مطلع ربيع الـ2025، من موازنتي 2024 و2025. ونحن ايضا على استعداد لتلبية كل الطلبات ونضع كل امكانات وصلاحيات ومسؤوليات وزارة الاشغال بتصرفكم ولن نتردد ابدا" .
واضاف: "غدا سيلتئم مجلس الوزارء في مدينة صور، ولمكان الاجتماع رمزية كبيرة لما تعنيه صور ومحافظة الجنوب ومحافظة النبطية وما عانته من عدوان اسرائيلي، وعلى جدول الاعمال النظر بموضوع الابنية الخاصة المدمرة، ولحظ عمل وزارة الاشغال التي لا تملك صلاحية قانونية لرفع ركام الابنية الخاصة دون تكليف من مجلس الوزارء بقرار رسمي، وبالتالي ننتظر غدا صدور تكليف لمجلس الجنوب وللهيئة العليا للاغاثة على اساس رفع الركام من الابنية وهو ما سيتم اطلاقه بعد قرار مجلس الوزارء" .
ولفت حمية الى أنه أعطى تعليماته لـ"فتح الاجواء اللبنانية ومطار بيروت الدولي امام هبوط واستقبال الطيران العراقي"، مشيرا الى ان "الخطوط العراقية طلبت معاودة استئناف الرحلات صبيحة يوم الاربعاء مع وقف اطلاق النار وفي اليوم نفسه اعطيت التعليمات بفتح المجال الجوي اللبناني لذلك ولكن كان لديهم بعض الترتيبات".
وقال: "من هنا أعلن وبشكل رسمي وواضح، انني كوزير للاشغال اعطيت كتابا رسميا بالموافقة على استقبال الطيران العراقي، حتى لو كان هناك 10 رحلات يوميا لا مشكلة لدينا، والاستاذ محمد الحوت كشركة ميدل ايست موضوع مستقل، والمطار موضوع آخر، والمديرية العامة للطيران المدني اعطت موافقة للطيران العراقي حتى لو كان لديهم 10 رحلات يوميا او عشرين رحلة سنستقبلهم في المطار".
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