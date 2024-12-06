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لبنان

عن الحركة الزلزالية قبالة السواحل القبرصية... هذا ما قاله خبير جيولوجيّ لبنانيّ

Lebanon 24
06-12-2024 | 10:19
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كتب الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على منصّة "إكس": "زلزال الأمس بقوة 7 درجات وعلى عمق 15 كلم قبالة سواحل كاليفورنيا لم يتبعه تسونامي لأن حركة الأرض على الفالق الزلزالي كانت أفقية ولم تحرّك أرض المحيط بشكل عمودي، وبالتالي لا دفع عمودي للمياه من الأسفل ولا تسونامي".
 
 
وقال نمر: "في ما خص الحركة الزلزالية قبالة السواحل القبرصية مؤخراً (شمال غرب وجنوب) بدرجات متفاوتة (4.8 - عمق 59 كلم) و (4.2 - عمق 22 كلم)، فهي تحصل على تركيبات مختلفة من القرن القبرصي وليست على علاقة مباشرة بالفوالق القاريّة في شرق المتوسط".
 
وأضاف: "عمّا إذا كانت هذه الهزات في البحر المتوسط تشير إلى أو تهيّئ لحركة أقوى في المستقبل، أعيد وأكرر أن 95% من الزلازل الكبيرة لا تسبقها هزات إستباقية".
 
 
 
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