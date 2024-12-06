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لبنان

من العراق.. عودة دفعة ثانية من لاجئي لبنان إلى بلادهم

Lebanon 24
06-12-2024 | 10:57
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الجمعة، عودة دفعة ثانية من اللاجئين اللبنانيين إلى بلادهم.
وقالت الوزارة في بيان، إن "150 لبنانيا عادوا إلى بلادهم على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية مجانا، عبر مطار بغداد الدولي"، مضيفة أنها مستمرة في تنظيم الرحلات للراغبين في العودة، موضحة أن هناك بعض الأسر اللبنانية التي بدأت في العودة طوعا عبر رحلات القطاع الخاص.
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وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت في وقت سابق عن عودة نحو ألفي لبناني من العراق، كدفعة أولى عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع بين حزب الله وإسرائيل.

ووفق تقديرات عراقية رسمية، فقد وصل عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق منذ دخول القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان، وقبلها مع الضربات الجوية، إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد دعا إلى منح تأشيرات دخول مجانية للبنانيين، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية لهم. (الحرة)

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