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لبنان
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
12:19
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على استئجار سيّارتين نوع كيا "سبورتاج" Sportage- من مكتبين لتأجير السيّارات في جبل لبنان، وتعطيل جهاز التعقّب GPS العائد لهما، وتواريه عن الأنظار، ويُدعى و. غ. (مواليد 1986، لبناني) من أصحاب السوابق.
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بتاريخ 01/12/2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في "فردان".
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه قام بتسليم السيّارتين بعد أن استأجرهما إلى أشخاص آخرين من أصحاب السّوابق"، والعمل جارٍ لتوقيفهم.
وواشار الى أنه "كان بصدد استئجار عدد أكبر من السيّارات، وسرقتها بالطريقة عينها".
أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ".
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