Advertisement

لبنان

عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1288995-638691098092189838.jpg
Doc-P-1288995-638691098092189838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
 
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على استئجار سيّارتين نوع كيا "سبورتاج" Sportage- من مكتبين لتأجير السيّارات في جبل لبنان، وتعطيل جهاز التعقّب GPS العائد لهما، وتواريه عن الأنظار، ويُدعى و. غ. (مواليد 1986، لبناني) من أصحاب السوابق.
Advertisement

بتاريخ 01/12/2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في "فردان".

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه قام بتسليم السيّارتين بعد أن استأجرهما إلى أشخاص آخرين من أصحاب السّوابق"، والعمل جارٍ لتوقيفهم.

وواشار الى أنه "كان بصدد استئجار عدد أكبر من السيّارات، وسرقتها بالطريقة عينها".

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-12-06
13:05 | 2024-12-06
12:43 | 2024-12-06
12:28 | 2024-12-06
12:14 | 2024-12-06
12:00 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24