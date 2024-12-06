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لبنان

تفجير منازل في بلدة لبنانيّة.. وهذا ما فعله جيش العدو!

Lebanon 24
06-12-2024 | 12:28
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عمد جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إلى تفخيخ وتفجير عددٍ من منازل المواطنين في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل. 
كذلك، سُجل مساء قصفٌ مدفعي مُعاد استهدف مثلث الماري - المجيدية - عين عرب في قضاء حاصبيا.
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