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لبنان
تفجير منازل في بلدة لبنانيّة.. وهذا ما فعله جيش العدو!
Lebanon 24
06-12-2024
|
12:28
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عمد جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إلى تفخيخ وتفجير عددٍ من منازل المواطنين في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل.
كذلك، سُجل مساء قصفٌ مدفعي مُعاد استهدف مثلث الماري - المجيدية - عين عرب في قضاء حاصبيا.
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