شيخ العقل اتصل بمشايخ جبل العرب في سوريا: لمواكبة الاستحقاقات المصيرية بروح وطنية

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وذكر بيان رسمي أنَّ الشيخ أبي المنى تمنى "السلامة لأهلنا من أبناء جبل العرب وجبل السماق في إدلب وفي الغوطة والإقليم"، آملاً "ببذل الجهود الممكنة، للحفاظ على الاستقرار العام وعدم السماح بنشر الفوضى، بروح عالية من الأخوّة والوطنية، وبما يحفظ وحدة الطائفة والوطن".