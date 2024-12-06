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لبنان

شيخ العقل اتصل بمشايخ جبل العرب في سوريا: لمواكبة الاستحقاقات المصيرية بروح وطنية

Lebanon 24
06-12-2024 | 13:05
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالات هاتفية بكل من الشيخ حكمت الهجري والشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، للإعراب عن "تضامنه الكامل، حيال الاضطرابات والأحداث الأمنية الحاصلة في سوريا، والتي تتطلب مزيدا من الصبر، ومواكبة استحقاقات المرحلة المصيرية الحرجة بحكمة وروية وثبات، وبمواقف موحدة وتضامن وطني يرقى الى مسؤولية وحدة الشعب السوري ومصيره المشترك".
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وذكر بيان رسمي أنَّ الشيخ أبي المنى تمنى "السلامة لأهلنا من أبناء جبل العرب وجبل السماق في إدلب وفي الغوطة والإقليم"، آملاً "ببذل الجهود الممكنة، للحفاظ على الاستقرار العام وعدم السماح بنشر الفوضى، بروح عالية من الأخوّة والوطنية، وبما يحفظ وحدة الطائفة والوطن".
 
 
 
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