Advertisement

لبنان

من مدينة صور.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1289045-638691180204909261.png
Doc-P-1289045-638691180204909261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الأشغال العامة والنقلعلي حمية مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور النواب عناية عز الدين، حسين جشي وعلي خريس، محافظ النبطية هويدا مصطفى الترك، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، مسؤول حركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي اسماعيل، أعضاء قيادة الإقليم ورؤساء بلديات.
Advertisement

حمية

وتحدث حمية فأكد أن "الوزارة تقف الى جانب الأهالي، وهي مسؤولة أمام ناسها وأهلها"، لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية، ومنذ اليوم الأول قبل الحرب، وضعت دراسات في محافظة الجنوب"، وأضاف: "وفق الاعتمادات الموجودة، تم رصد مبالغ محددة، ولكن نتيجة للعدوان الإسرائيلي لم يتم التنفيذ"، وقال: "مع اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تم تكليف المدير العام الأستاذ علي حب الله العمل على فتح الطرق في محافظات الجنوب على نفقة الدولة من دون تحديد سقف للإنفاق من أجل ضمان سهولة عودة الأهالي الى الجنوب. إن الطرق الداخلية نحن نتحمل مسؤولية فتحها".

وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء ستقام في مدينة صور، مدينة المقاومة والصمود، والنقاط الأساسية التي سيتضمنها جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هي رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار، وهذا الموضوع تمت متابعته من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم التوصل إلى إطار معين سيتم الإعلان عنه غدا للبدء بالتنفيذ".

أضاف: "إن وزارة النقل والأشغال ستعمل في الأسابيع المقبلة على الكشف على الطرق والبنية التحتية ومعالجتها من اعتمادات الدولة اللبنانية، بعد أن انتهت من الهاجس الأول، وهو فتح الطرق، وإن أي تقصير، فإن الوزارة جاهزة للمعالجة".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-12-06
16:47 | 2024-12-06
16:09 | 2024-12-06
15:57 | 2024-12-06
15:43 | 2024-12-06
15:18 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24