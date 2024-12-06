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لبنان

آخر خبر.. هذا ما تشهده سماء الضاحية

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:55
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شهدت أجواء العاصمة بيروت، مساء اليوم الجمعة، تحليقاً مكثفاً للطيران المُسير الإسرائيلي على علوّ منخفض.

كذلك، حلّق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية، وفق ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام ".
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