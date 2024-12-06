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لبنان

لماذا "انهار الجيش السوري" فجأة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2024 | 15:43
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سئل أحد المحللين العسكريين اللبنانيين عن أسباب "خسارة الجيش السوري لقوته" بشكل دراماتيكي أمام فصائل المعارضة السورية، فقال: "القوات السورية استرخت طويلاً خلال الفترة الماضية لاسيما في المناطق التي كانت موجودة فيها وسيطرت عليها سابقاً خلال الحرب. كذلك، ما تبين هو أن القوة كانت كرتونية والانسحابات التي حصلت غير مبررة نهائياً وكأنه لا قتال نهائياً".
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وتابع: "الأنظار تتجه الآن إلى لبنان وأبعاد ما يجري في سوريا عليه لأنه سيكونُ أول المتأثرين".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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