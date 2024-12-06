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لبنان
قيادة "حزب الله" تستنفر.. 3 آلاف عنصر إلى حمص ودمشق
Lebanon 24
06-12-2024
|
16:47
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كشفت مصادر أمنية لبنانية لـ"العربية"، اليوم الجمعة، أن "حزب الله أرسل نحو 3 آلاف من عناصره في الساعات الـ48 الماضية إلى دمشق وحمص بعد تمكن الفصائل المسلحة من السيطرة على حلب وحماة ووصولها إلى مقربة من مشارف حمص".
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وأفادت معلومات "العربية"، أن "قيادة الحزب استنفرت هذا العدد وسارعت إلى جمعه من مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مع العلم أن المئات من عناصر الحزب ما زالوا في مواقعهم في جنوب الليطاني والبلدات الحدودية مع إسرائيل أي في منطقة القرار الأممي 1701"، معتبرةً أن "الهدف الأساسي لحزب الله من خلال إرسال هذا العدد من مقاتليه إلى سوريا هو تأمين حماية طريق حمص - دمشق وخط الساحل لمنع سيطرة الفصائل المسلحة عليها".
كما أضافت المصادر أن كوادر عسكرية في صفوف الحزب توجهت إلى منطقة القصير، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية وتشكل القاعدة العسكرية الخلفية للحزب، حيث يوجد لديه مستودعات عسكرية ومنصات صواريخ بعيدة المدى. (العربية)
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