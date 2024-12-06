انهيار حمص يقرِّر مصير سوريا..ولبنان أيضاً

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لبنان
انهيار حمص يقرِّر مصير سوريا..ولبنان أيضاً
Lebanon 24
06-12-2024
|
22:56
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": بات مؤكّداً أنّ هناك قراراً اتخذته قوى دولية وإقليمية يقضي بإحداث تغيير جذري في سوريا، كجزء من التحولات الكبرى التي دخلها الشرق الأوسط بنحو متسارع، منذ انفجار الحرب على مداها في لبنان، قبل نحو 3 أشهر. إلى حدّ بعيد، يبدو الرئيس السوري بشار الأسد وحيداً في ساحة القتال، ومفتقداً أيدعم حقيقي من حليفيه التقليديين: إيران وروسيا، فيما الأتراك يطلقون أيدي حلفائهم. وإذ أعلنت طهران أمس أنّها ستدفع بتعزيزات عسكرية عاجلة إلىقوات حليفها الأسد، لعلها تتجنّب الخطر الذي يقرع أبواب دمشق، فإنّ هذهالتعزيزات ستأتي متأخّرة جداً، سواء من جانب "الحرس الثوري" أو من جانب"حزب الله" أو أي فصيل آخر. وفي أي حال، هذه التعزيزات ستكون مكشوفة،وسيتمّ استهدافها بضربات إسرائيلية، على الأرجح. واللافت أنّ الإيرانيينيدفعون روسيا إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في الحرب، خصوصاً بسلاحالجو. لكن ردّ موسكو جاء بارداً، وقد عبّر عنه ديبلوماسيون روس بالقول:"مهمّتنا هي دعم القوات الحكومية في قتالها. فإذا انسحبت من مواقعها بلاقتال، لا يمكننا أن نقاتل وحدنا!".
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وسقوط حمص يجعل دمشق في وضع صعب، خصوصاً انّه يتزامن مع سقوط المواقع الحكومية جنوباً في درعا والسويداء. وقطع الترابط بين دمشق والساحليعني محاصرة القوات الحكومية وعزل المنطقة العلوية المدعومة بقواعد عسكرية روسية عن بقية أنحاء سوريا. وانعكاسات هذا الأمر تتجاوز حدود سوريا، وتصيب لبنان بقوة. ففصائل المعارضة، السنّية إجمالاً، ستصبح في هذه الحال هي الممسكة بالحدود مع لبنان، من زاوية جرود الهرمل عكار شمالاً حتى البقاع الغربي جنوباً. وهذا يقطع الترابط تلقائياً بين الداخل السوري و "حزب الله"، أي يقطع طرق الإمداد عن "الحزب"، باختلاف أشكالها وأنواعها. بل، على العكس، سيكون على الضفة الأخرى من الحدود أعداء ل "الحزب". وبالتأكيد، ستتوقف أيضاً تدفقات الأسلحة الإيرانية من منطقة الساحل السوري إلىعكار. أولاً لأنّ طريق البر من طهران إلى الساحل ستكون مقطوعة، وثانياً، لأنّ موسكو والأسد لن يدخلا مجدداً في مغامرة نقل الأسلحة إلى لبنان. وقطع المؤن الإيرانية عن لبنان ستكون له تأثيراته العميقة على الواقع الداخلي اللبناني، لأنّها ستعني تنفيذ القرارين الدوليين 1559 و 1680 بسهولة وتلقائياً، سواء أعلن "حزب الله" التزامه بهما أو بقي يرفض ذلك. ولأنّ هذا الأمر سيتزامن مع فترة ال 60 يوماً الاختبارية لاتفاق
وقف النار بين لبنان وإسرائيل، فإنّ تأثيرات الواقع المستجد ستكون حتمية على تنفيذ الاتفاق. فإذا كان "الحزب" سيدرك أنّ من المتعذر أن يحتفظ بالسلاح فيأي منطقة من لبنان، فالأحرى أنّه سيقتنع بإخلاء جنوب الليطاني وتسليم المنطقة فعلاً إلى الجيش اللبناني، على غرار ما سيفعل في المناطق الأخرى.
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