المعارضة- باسيل: "ازعور مجددا"

قال مصدر نيابي معارض مطلع على التفاصيل الضيقة للإتصالات واللقاءات البعيدة عن الإعلام بشأن الجلسة المقبلة لإنتخاب رئيس الجمهورية، "إن الإتجاه لدى المعارضة هو لتكرار تجربة التقاطع مع "التيار الوطني الحر" على إنتخاب المرشح الى الرئاسة جهاد أزعور ، وأن هذه الإتصالات يقوم بها نائبا الكورة فادي كرم وجورج عطالله للوصول الى تقاطع جديد على نفس الإسم، وأن بقية مكونات المعارضة لديها ذات التوجه في الوقت الحاضر، وقد ينضم إليهم في الخيار ذاته عدد من النواب المستقلين والتغييريين .

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