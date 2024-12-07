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لبنان

في الخيام.. اليكم ما فعله العدو ليلاً

Lebanon 24
07-12-2024 | 01:22
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دوت ثلاثة انفجارات بعد منتصف الليل جراء قيام الجيش الاسرائيلي بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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