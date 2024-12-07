مبانٍ خطيرة في لبنان.. وهذا هو السبب

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كشف مصدر استشاري في قطاع الهندسة لـ"لبنان24" أنّ هناك مبانٍ تعرضت للقصف الإسرائيليّ في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى خلال العدوان الأخير على لبنان، قد يستوجب هدمها تماماً نظراً لصعوبة ترميمها بسبب الطريقة التي تم استهدافها عبرها.وأوضح المصدر أنَّ هناك مبانٍ تعرَّضت لقصف من جوانب معينة ما أسفر عن تدمير السلالم وتزعزع الأساسات فيها، ما يعني أن السكن فيها بات خطيراً جداً حتى وإن كانت هناك أجزاء منها غير متضررة.واخر هذه الشواهد سقوط مبنى مصاب بالقصف في الضاحية الجنوبية صباح اليوم.