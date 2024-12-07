على الطرقات.. ماذا فعلت "قوى الأمن"؟

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بدأت القوى الأمنيَّة في مناطق لبنانيَّة مختلفة تكثيف إجراءاتها على الطرقات حيث تمَّت إقامة حواجز مفاجئة.وجاءت هذه الحواجز لتنظيم حركة السير من جهة وضبط المخالفات من جهة أخرى، خصوصاً عند مداخل العاصمة بيروت.