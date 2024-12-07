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لبنان

على الطرقات.. ماذا فعلت "قوى الأمن"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2024 | 02:45
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بدأت القوى الأمنيَّة في مناطق لبنانيَّة مختلفة تكثيف إجراءاتها على الطرقات حيث تمَّت إقامة حواجز مفاجئة.
وجاءت هذه الحواجز لتنظيم حركة السير من جهة وضبط المخالفات من جهة أخرى، خصوصاً عند مداخل العاصمة بيروت.
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المصدر: لبنان 24
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