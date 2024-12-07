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لبنان

بالصورة.. في هذه القاعة ستُعقد جلسة الحكومة داخل ثكنة بنوا بركات

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:03
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يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسته المقررة عند الساعة الـ9.30 صباح اليوم في ثكنة بنوا بركات في صور - جنوب لبنان.
 
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل إلى الثكنة عند الساعة الـ9.00، فيما يتوافد الوزراء تباعاً إلى المكان للمشاركة في الجلسة.
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وجرى تخصيص قاعة داخل الثكنة لإقامة الجلسة الحكومية التي سيحضرها قائد الجيش العماد جوزف عون، إذ سيعرضُ خلالها خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
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