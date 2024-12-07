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لبنان
سلام: الى الجنوب قبلة الصمود درّ
Lebanon 24
07-12-2024
|
02:30
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كتب وزير الاقتصاد امين سلام على منصة أكس": "الى الجنوب قبلة الصمود درّ ، أتوجّه من أول مدينة عربية تطرد الاحتلال من أرضها بفعل المقاومة، بعد أن كانت ثاني عاصمة عربية يدنسها هذا الاحتلال، من العاصمة بيروت الان في تمام الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم لحضور جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 9:30 في مدينة صور في ثكنة بنوا بركات، كتأكيد على دور الجيش اللبناني درع الوطن في حماية سياج الوطن وسيادة الدولة على الـ 10452كلم..
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ولا بد هنا من ان أشير الى اننا على ابواب 13 كانون اول المصادف الذكرى ال 66 لاستشهاد إبن بلدة عين أبل البار الملازم أول بنوا رزق الله بركات حيث ستعقد الجلسة الحكومية في الثكنة التي تحمل اسمه، كترسيخ تاريخي لاختلاط دم الجيش اللبناني بالتراب الوطني دفاعاً عن ارض وسيادة الوطن واللبنانيين".
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