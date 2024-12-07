تعرّض بلدات في قضاء حاصبيا لقصف مدفعي اسرائيلي

تعرّض قرابة الثامنة والنصف من صباح اليوم مثلث بلدات الماري - عين عرب - المجيدية قضاء حاصبيا لسقوط ثلاثة قدائف مدفعية مصدرها موقع العدو عند اطراف بلدة العباسية، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".



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