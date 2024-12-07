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لبنان

جلسة الحكومة في بنوا بركات انطلقت.. وهذه الصورة الأولى لاجتماعها

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:46
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء جلسة لمجلس الوزراء  في "ثكنة بنوا بركات" في مدينة صور، يشارك  فيها: نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي  ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض،  الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،  العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وقائد الجيش العماد جوزف عون.
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وقبيل بدء الجلسة، التقطت عدسات الكاميرات الصورة التذكارية لميقاتي والوزراء بحضور عون ومكية وشقير.
 
وكان ميقاتي وصل إلى الثكنة عند الساعة الـ9.00، فيما توافد الوزراء تباعاً إلى المكان للمشاركة في الجلسة.
 
وستُعرض خلال الجلسة خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
 
 
 
 
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