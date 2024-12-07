قرى قضاء النبطية تشيع ثلة من الشهداء

ودعت النبطية ومنطقتها ثلة من الشهداء "الذين ارتقوا على طريق القدس"، وبقيت جثامينهم كودائع في مقبرة تول ، وتم تشييعهم في بلداتهم.
فقد شيع "حزب الله" واهالي زوطر الغربية 16 شهيدا، وهم : زياد تركية، محمد ياغي ، حسن قدوح ، خضر نور الدين ، علي قدوح ، حسين علي شحرور ، محمد عز الدين ، حسن علّو ، محمد حريبي ، عبد الله شقير ، نعمة عز الدين ، علي شقير ، علي عزّ الدين ، علي حريبي ، محمد عزالدين، احمد حسين ، في موكب مهيب وحاشد شارك فيه ابناء البلدة وفاعليات وعلماء دين ، ووريت جثامين الشهداء في مقبرة شهداء زوطر الغربية .
وفي بلدة الدوير، شيع الحزب الشهيد حيدر علي حطيط في موكب مهيب، حيث حمل الجثمان على الاكف وقد لف براية المقاومة ، وجاب المشيعون شوارع البلدة وسط هتافات " الموت لاسرائيل" ، ليوارى في الثرى في روضة الشهداء .
وفي مدينة النبطية، تم تشييع الشهيدين حسين علي جابر ( ساجد موسى)، وعلي يوسف صباح ( ابو تراب) .
كما شيع في بلدة جبشيت: الشهداء حسين حسن حرب ، باسل مصطفى شكر، ووسام محمد فحص وذلك في موكب مهيب جاب شوارع البلدة .
وفي بلدة حاروف تم تشييع الشهيدين بلال عياش وعلي حرب في موكب حاشد شارك فيه علماء دين وحشد من ابناء البلدة .
كما شيع الحزب في بلدة صير الغربية الشهيد محمد قصيباني في موكب ردد فيه المشيعون، هتافات " الموت لاسرائيل".
وفي بلدة الشرقية ، شيع "حزب الله" الشهيد حمزة شعيب في موكب جاب شوارع البلدة وصولا الى روضة البلدة حيث ووري في الثرى .