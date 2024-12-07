قرى قضاء النبطية تشيع ثلة من الشهداء

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ودعت النبطية ومنطقتها ثلة من الشهداء "الذين ارتقوا على طريق القدس"، وبقيت جثامينهم كودائع في مقبرة تول ، وتم تشييعهم في بلداتهم.فقد شيع "حزب الله" واهالي زوطر الغربية 16 شهيدا، وهم : زياد تركية، محمد ياغي ، حسن قدوح ، خضر نور الدين ، علي قدوح ، حسين علي شحرور ، محمد عز الدين ، حسن علّو ، محمد حريبي ، عبد الله شقير ، نعمة عز الدين ، علي شقير ، علي عزّ الدين ، علي حريبي ، محمد عزالدين، احمد حسين ، في موكب مهيب وحاشد شارك فيه ابناء البلدة وفاعليات وعلماء دين ، ووريت جثامين الشهداء في مقبرة شهداء زوطر الغربية .وفي بلدة الدوير، شيع الحزب الشهيد حيدر علي حطيط في موكب مهيب، حيث حمل الجثمان على الاكف وقد لف براية المقاومة ، وجاب المشيعون شوارع البلدة وسط هتافات " الموت لاسرائيل" ، ليوارى في الثرى في روضة الشهداء .وفي مدينة النبطية، تم تشييع الشهيدين حسين علي جابر ( ساجد موسى)، وعلي يوسف صباح ( ابو تراب) .كما شيع في بلدة جبشيت: الشهداء حسين حسن حرب ، باسل مصطفى شكر، ووسام محمد فحص وذلك في موكب مهيب جاب شوارع البلدة .وفي بلدة حاروف تم تشييع الشهيدين بلال عياش وعلي حرب في موكب حاشد شارك فيه علماء دين وحشد من ابناء البلدة .كما شيع الحزب في بلدة صير الغربية الشهيد محمد قصيباني في موكب ردد فيه المشيعون، هتافات " الموت لاسرائيل".وفي بلدة الشرقية ، شيع "حزب الله" الشهيد حمزة شعيب في موكب جاب شوارع البلدة وصولا الى روضة البلدة حيث ووري في الثرى .