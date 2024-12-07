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لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً... والجيش يقفل المداخل المؤدية الى بلدتي كفركلا والخيام

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:48
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يتابع الجيش ولحين تطبيق الوقف الكامل لالنار في الجنوب وانسحاب الجيش الاسرائيلي من البلدات الحدودية،  ككفركلا والخيام ، في اقفال المداخل المؤدية إلى هاتين البلدتين، حيث أنه لا يزال الجيش الاسرائيلي يقوم بتحركات عديدة داخلها وبنسف الأبنية والمنازل ويستهدفها بالقذائف المدفعية بين الحين والآخر. (الوكالة الوطنية للاعلام)
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