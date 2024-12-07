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لبنان
اجتماع في بلدية طرابلس لتنسيق المناورة الحية في المدينة
Lebanon 24
07-12-2024
|
04:05
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نظمت بلدية طرابلس اجتماعا تنسيقيا في قاعة الاجتماعات في القصر البلدي، تحضيرا للمناورة الحية التي ستقام الجمعة في ١٣ الجاري في منطقة القبة.
ترأس الاجتماع، رئيس البلدية رياض يمق، وحضره عضو مجلس بلدية طرابلس باسم بخاش، منسق التواصل في مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية العميد المتقاعد غسان المفتي، منسق ادارة الكوارث والازمات في المشروع الخبير وائل مصطفى، آمر فصيلة القبة في قوى الامن الداخلي الرائد محمد كنعان، رئيس اقليم الشمال في الدفاع المدني صفا زيادة، قائد فوج اطفاء طرابلس العميد المتقاعد عبد الله المواس، منسق جهاز الطوارئ والاغاثة في جمعية الاسعاف اللبنانية احمد زهرة، رئيس مركز طرابلس في الصليب الاحمر فادي العبد ومعنيون في إدارة الكوارث والأزمات ومفوضون وقادة كشفيون بالاضافة الى عناصر الشرطة البلدية وموظفين.
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بداية، شدد يمق على "أهمية المشروع في ظل التطورات ولا سيما خلال العدوان والتفجيرات والاغتيالات الصهيونية التي استهدفت من يحملون أجهزة اتصالات لاسلكية، وكذلك يساعد المشروع في تطوير المعرفة التقنية للافراد الذين لا شك أنهم خضعوا ويخضعون لدورات في مختلف ميادين عملهم". واثنى على "الجهود المبذولة رغم الظروف الصعبة والحرب على لبنان"، وأكد "إصرار البلدية على تحقيق التزاماتها وتطوير قدرات أجهزتها الفنية والبشرية، والتعاون مع كافة الاجهزة والادارات لما له أهمية خاصة في الأزمات".
وشكر "الجمعيات الكشفية والصليب الاحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة وجهاز الاطفاء وقوى الامن الداخلي والعميد المفتي المنسق مصطفى، لتلبيتهم الدعوة بان يكونوا كما دائما شركاء مع البلدية في كافة الانشطة".
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس، "هذه المناورة تأتي ضمن مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان"، الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه وكالتي" FIIAPP" و "CIVIPOL"، والهادف الى تعزيز احتراف شرطة بلدية طرابلس في كافة المجالات". وقال البيان: "لمّا كان احد فروع هذا المشروع تعزيز قدرات اجهزة البلدية في مجال الاستجابة لادارة الكوارث واهم عوامل نجاحه التّدرّب على التنسيق مع الادارات والاجهزة المختصة بهذا المجال في الحالات الطارئة والذي سيتوّج بمناورة ختامية، لذلك كان الاجتماع لتنسيق سيناريوهات المناورة "الحدث" وهو انهيار جزء من مبنى في منطقة القبة وتأمين كل المعدات والمستلزمات المطلوبة بحيث سيشمل التدخل عمليات بحث وإنقاذ، اخلاء، اسعاف واطفاء".
وختم: "ستكون هناك مشاركة واسعة، بالاضافة الى شرطة البلدية، من قوى الامن الداخلي، الدفاع المدني، جهاز الإطفاء، الصليب الاحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والاغاثة كما الجمعيات الكشفية كل ضمن مجاله واختصاصه".
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