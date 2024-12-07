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لبنان
مولوي: نحن في مرحلة تثبيت الشرعية
Lebanon 24
07-12-2024
|
05:15
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وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي التحية للقوى الأمنية والفرق الإغاثية كافة التي لم تترك جنوب لبنان رغم خطر العدوان الإسرائيلي.
ومن مدينة صور عقب الجلسة الحكومية، أكد المولوي أن "نحن في مرحلة تثبيت الشرعية ولبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وبالقرار 1701"، شاكراً رئيس مجلس النواب نبيه بري لحماية الجنوب ولبنان بأكمله بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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وأشار إلى أن "الوضع الأمني في لبنان حسّاس وجيّد جداً، والقوى الأمنية ظلت موجودة في كل مكانٍ يتواجد فيه مواطن لبناني رغم كل ما تعرضت له بعض المراكز لتدمير جزئي أو كلي من قبل العدو الإسرائيليّ".
وشدد على أن نحنُ بمرحلة إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة خلال جلستها اليوم وسنواكب هذه العملية ضمن أحكام الدستور اللبناني الذي يرعى ويحمي الممتلكات العامة والخاصة.
وأعلن أنه تم إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء بشأن إعادة الإعمار وسيُرسل إلى مجلس النواب وسنطبق القانون بكل إنسانيّة لحفظ كرامة أهل الجنوب.
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