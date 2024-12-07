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لبنان
وزير الاقتصاد جال داخل "ثكنة بنوا بركات" برفقة قائد الجيش
Lebanon 24
07-12-2024
|
06:31
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جال وزير الاقتصاد أمين سلام برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون داخل "ثكنة بنوا بركات"، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في مدينة صور.
وتضمنت الجلسة سرد قائد الجيش لآلية تطبيق القرار 1701.
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قائد
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