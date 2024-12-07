Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد جال داخل "ثكنة بنوا بركات" برفقة قائد الجيش

Lebanon 24
07-12-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1289323-638691751146634652.jpg
Doc-P-1289323-638691751146634652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال وزير الاقتصاد أمين سلام برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون داخل "ثكنة بنوا بركات"، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في مدينة صور.

وتضمنت الجلسة سرد قائد الجيش لآلية تطبيق القرار 1701.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكاري: الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً
lebanon 24
07/12/2024 16:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش التقى وزير الدفاع الإيطالي.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
07/12/2024 16:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الجيش والشاباك تمكنا من القضاء على قائد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الاول
lebanon 24
07/12/2024 16:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي بحث هاتفياً مع قائد الجيش العماد جوزف عون تقدّم اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
lebanon 24
07/12/2024 16:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:22 | 2024-12-07
07:28 | 2024-12-07
07:20 | 2024-12-07
07:10 | 2024-12-07
06:04 | 2024-12-07
05:38 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24