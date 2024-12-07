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لبنان

هوكشتاين: ما يحدث في سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:10
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أكد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أن ما يحدث في سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لحزب الله لأنه يزيد صعوبة الأمور على إيران.

وقال إن انهيار الجيش السوري لم يكن مفاجأة كبيرة لكن في المرة السابقة هبّت قوتان كبيرتان لدعمه.
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وأضاف هوكشتاين: "لا أعتقد أننا قضينا على حزب الله أو هزمناه لكنه ربما لا يكون قويًّا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد"، مشدداً على أن واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك.

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