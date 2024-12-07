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لبنان

بري بحث في المستجدات مع السفير الايراني

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:20
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التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجهمورية الاسلامية الايرانية في  لبنان مجتبى أماني في زيارة برتوكولية بعد عودته من فترة العلاج.
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خلال الزيارة، تم التطرّق فيها لآخر المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة.
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