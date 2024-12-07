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لبنان

في ثكنة مرجعيون.. اجتماع لتنسيق دخول قوة من الجيش إلى الحي الشمالي من الخيام

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:28
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يُعقد في هذه الاثناء اجتماع في ثكنة مرجعيون لتنسيق خطوات  دخول قوة من فريق الهندسة في الجيش إلى الحي الشمالي من الخيام (جبلي والجلاحية) للكشف على مخلفات الاحتلال بعد انسحابه.

 ومن المتوقع أن يدخل الفريق لاحقاً إلى الأحياء الأخرى بعد انسحاب العدو منها.
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