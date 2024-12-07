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لبنان

إنتشال 4 جثامين شهداء في البسطة.. والبحث مستمر عن مفقودة في الغبيري

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:22
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، من إنتشال جثامين ٤ شهداء من التابعية السورية من تحت الانقاض جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت سابقاً أحد المباني السكنية في محلة البسطة. 
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ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع  مستمرة الى حين التمكن من العثور على مواطنة لا زالت ضمن عداد المفقودين.

إلى ذلك، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات أخرى، عمليات البحث عن مفقودة في محلة الغبيري - شارع رعد جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت المحلة سابقاً. 


وتنفذ هذه العمليات بإشراف من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
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