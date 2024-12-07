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لبنان

أصوات قوية في بعلبك والقرى المحيطة.. ما القصة؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 09:18
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يفجر الجيش عدد من الصواريخ غير المنفجرة في حقل الطيبة شرق بعلبك، حيث سمعت اصوات قوية في بعلبك والقرى المحيطة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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