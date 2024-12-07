الأبيض: ندخل في مرحلة إعادة إعمار

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وألقى الوزير الأبيض كلمة إستهلها بالقول: "إن من أقل واجباتنا أن نأتي إليكم ونقول لكم شكرًا. شكرًا على الصمود وسط أزمة كبيرة جدا مررنا بها ووسط ظروف بالغة الصعوبة. إن الأزمة التي عشناها كانت تتطلب أبطالا وكنتم أنتم، في القطاع الصحي، أبطالنا في مواجهة الأزمة".ولفت إلى "أننا ندخل في مرحلة إعادة إعمار"، مؤكدًا الإلتزام بإعادة إعمار القطاع الصحي والإستشفائي ولا سيما المستشفيات الحكومية لتعود أفضل مما كانت عليه، مضيفا أن "هذه المستشفيات تثبت تكرارًا أنها في الأزمات الملاذ الأول والأخير".وأكد التواصل مع البنك الإسلامي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى تبنين وإعادة إعمار أقسامها المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وذلك بسرعة، كي يستمر المستشفى بتقديم خدماته لأهلنا، ومن بينهم النازحون الذين لن يتمكن عدد منهم من العودة إلى بلداتهم التي ستتطلب إعادة إعمارها وقتًا".وأعلن وزير الصحة العامة أن "العام 2025 لن يكون فقط عام تحسين أمور مستشفى تبنين، بل سيكون عام افتتاح مستشفى بيت ليف، الذي تعجل وزارة الصحة في تحويل الاعتمادات التي رصدت للمستشفى".وأكد أن الوزارة تدعم التعويض على العاملين في مستشفى تبنين، مؤكدًا أنه "مهما اتخذ من خطوات، سيبقى التقصير قائمًا نظرًا للجهد الذي حصل".وبالنسبة إلى النازحين، أوضح الإستمرار في تغطية المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ ولا يحتاجون إلى دخول مستشفى، من ضمن برنامج بدأ تطبيقه قبل ثلاثة أسابيع علمًا بأنه في المستشفى الحكومي ليس من سقف.وختم الوزير الأبيض: "لدينا عدو يمتلك مقدرات كثيرة حصل عليها. ولكن الأمم والشعوب ليست في المقدرات بل في العزيمة والإرادة، وأنتم أظهرتم عزيمة وإرادة صلبة وإن شاء الله سنعيد إعمار ما تهدم لبناء مستقبل أفضل". (الوكالة الوطنية)