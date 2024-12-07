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لبنان

مياه لبنان الجنوبي: نبع الطاسة عاد الى الخدمة

Lebanon 24
07-12-2024 | 10:06
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اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان لها، اليوم السبت أنها "أعادت منشآت نبع الطاسة الى الخدمة، بعد أن تم  الكشف عليها واجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات ولكافة خطوط الجر والدفع وشبكات التوزيع المرتبطة بها".
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تابع البيان: "وسبق وأن تعرضت منشآت المشروع لغارات جوية متعددة، أدت الى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات، والخزان وبعض خطوط الضخ من جر ودفع. وعليه، تم البدء بضخ المياه واعادة التغذية الى القرى والبلدات المستفيدة، والتي ستتم وفق جدول التوزيع المعتاد". 

أضاف البيان:" إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي كانت قد أنجزت مشروع تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة ومشروع الفائض الشتوي، العام الماضي، والذي تم فيه تأهيل كافة منشآت وتجهيزات المشروع، وشملت الأشغال فيه: تأهيل حصر المياه في نبع الطاسة و خطوط الجر، إنشاء قناة مياه بجوار غرفة الحصر الموجودة لتلقّي فائض المياه ونقلها، إنشاء غرفة حصر جديدة في نهاية القناة لتجميع الفائض الشتوي المنقول عبر القناة، إنشاء خط جر من غرفة الحصر الجديدة إلى الخزان الإقليمي في حومين الفوقا، تأهيل الآبار ومحطة الضخ الموجودة كما تأهيل غرف الكهرباء، الكلور والصمّامات". (الواكالة الوطنية) 
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