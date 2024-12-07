بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 7 /12 /2024، ما بين الساعة 15.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور".

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