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لبنان

بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:25
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 7 /12 /2024، ما بين الساعة 15.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور".
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