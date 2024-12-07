سقوط شهداء.. إسرائيل تقصف منزلاً في جنوب لبنان!

استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، منزلاً في بلدة بيت ليف - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن القصف أسفر عن سقوط 4 شهداء و 6 جرحى من المدنيين.