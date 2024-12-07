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لبنان

سقوط شهداء.. إسرائيل تقصف منزلاً في جنوب لبنان!

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:24
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، منزلاً في بلدة بيت ليف - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن القصف أسفر عن سقوط 4 شهداء و 6 جرحى من المدنيين.
 
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