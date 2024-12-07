القضايا الإجتماعية والحياتية المُلحّة بين البزري والحجار

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إستقبل النائب عبد الرحمن البزري وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وبحث معه في القضايا الإجتماعية والحياتية المُلحّة والمستقبلية في أعقاب العدوان الإسرائيلي وتداعياته، وضرورة تأمين المساعدات الدولية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، إضافة للتركيز على دعم ذوي الإحتياجات الخاصة.كما تمّ الإتفاق على عقد لقاء عمل لمتابعة المواضيع المطروحة خلال الأسبوعين القادمين.(الوكالة الوطنية)