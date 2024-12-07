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لبنان

عن رفيق الحريري.. ماذا قال أمين عام "المستقبل"؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:36
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نشر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر حسابه على منصة "آكس"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "كم كان حلمك عليهم كبيرًا، وكم كان عجزهم عنك مريرًا، حين حملت صوت الحق سلاحًا، وألقيته في وجوه الطغاة. فأسقطتهم كأوراق خريف، واحدًا تلو الآخر، حتى صار الصمت عليهم لعنًا، وذكراك نوراً و املاً، نم قرير العين، يا امير الشهداء، فقد أورثت الأمة عهدًا، لا يموت فيه الأحرار".
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