Advertisement

لبنان

في صور.. وزير الإقتصاد يطّلع على أسعار الألمنيوم والزجاج

Lebanon 24
07-12-2024 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1289440-638691970324361302.png
Doc-P-1289440-638691970324361302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال وزير الاقتصاد أمين سلام، ظهر اليوم السبت، على المحال التجارية في مدينة صور، لا سيما محال وتجّار الالمنيوم والزجاج للاطمئنان الى حالهم وللاطلاع منهم على اسعار الالمنيوم والزجاج ومواد البناء كافة وخصوصا في مرحلة اعادة الاعمار.
Advertisement

وأبلغ سلام التجار أن "هناك مساعدات من جهات مانحة لأصحاب المحال والشركات التي تأثرت بهذا العدوان، بخاصةً المؤسسات الصغيرة".
 
كذلك، اطلع سلام من أصحاب المحلات والتجار على احتياجاتهم بعد وقف اطلاق النار والعوائق التي تواجههم واثار العدوان الغاشم على المدينة.

وبناء عليه، جهّز الوزير سلام، وفق بيان صادر عن مكتبه، "خطة عمل للبنان، ولا سيما المناطق التي تعرضت لعدوان، كالنبطية وصور ومرجعيون وبنت جبيل والضاحية والبقاع وبعلبك لمتابعة موضوع الاسعار ومراقبتها شخصياً، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة والسريعة حماية للسكان من جشع التجار في هذه المرحلة الصعبة".
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:05 | 2024-12-07
23:09 | 2024-12-07
23:36 | 2024-12-07
23:26 | 2024-12-07
23:22 | 2024-12-07
23:18 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24