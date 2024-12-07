في صور.. وزير الإقتصاد يطّلع على أسعار الألمنيوم والزجاج

جال وزير الاقتصاد أمين سلام، ظهر اليوم السبت، على المحال التجارية في مدينة صور، لا سيما محال وتجّار الالمنيوم والزجاج للاطمئنان الى حالهم وللاطلاع منهم على اسعار الالمنيوم والزجاج ومواد البناء كافة وخصوصا في مرحلة اعادة الاعمار.

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وأبلغ سلام التجار أن "هناك مساعدات من جهات مانحة لأصحاب المحال والشركات التي تأثرت بهذا العدوان، بخاصةً المؤسسات الصغيرة". وأبلغ سلام التجار أن "هناك مساعدات من جهات مانحة لأصحاب المحال والشركات التي تأثرت بهذا العدوان، بخاصةً المؤسسات الصغيرة".

كذلك، اطلع سلام من أصحاب المحلات والتجار على احتياجاتهم بعد وقف اطلاق النار والعوائق التي تواجههم واثار العدوان الغاشم على المدينة.



وبناء عليه، جهّز الوزير سلام، وفق بيان صادر عن مكتبه، "خطة عمل للبنان، ولا سيما المناطق التي تعرضت لعدوان، كالنبطية وصور ومرجعيون وبنت جبيل والضاحية والبقاع وبعلبك لمتابعة موضوع الاسعار ومراقبتها شخصياً، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة والسريعة حماية للسكان من جشع التجار في هذه المرحلة الصعبة".