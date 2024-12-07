الحجار: صيدا جسدت نموذجاً ناجحاً في احتضان الوافدين من الجنوب خلال العدوان

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استقبل رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وانعكاساته على منطقة صيدا.ونوه الحجار بـ"الدور الكبير الذي قامت به بلدية صيدا وخلية الازمة برئاسة الدكتور بديع في استيعاب أزمة النزوح إلى المدينة، حيث جسدت صيدا وبلديتها أنموذجا ناجحا يحتذى به في احتضان الوافدين إلى المدينة خلال أزمة النزوح".كذلك، نوّه بـ"دعم فاعليات المدينة وهيئات المجتمع المدني للبلدية لتوفير المستلزمات الضرورية للوافدين من أبناء الجنوب، وتأمين مراكز استضافة لهم منذ بدء العدوان حتى تاريخ عودتهم إلى بلداتهم وقراهم مع الإعلان عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27-11-2024".