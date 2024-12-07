Advertisement

لبنان

الحجار: صيدا جسدت نموذجاً ناجحاً في احتضان الوافدين من الجنوب خلال العدوان

Lebanon 24
07-12-2024 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1289509-638692072012517217.png
Doc-P-1289509-638692072012517217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وانعكاساته على منطقة صيدا.

ونوه الحجار بـ"الدور الكبير الذي قامت به بلدية صيدا وخلية الازمة برئاسة الدكتور بديع في استيعاب أزمة النزوح إلى المدينة، حيث جسدت صيدا وبلديتها أنموذجا ناجحا يحتذى به في احتضان الوافدين إلى المدينة خلال أزمة النزوح".
Advertisement

كذلك، نوّه بـ"دعم فاعليات المدينة وهيئات المجتمع المدني للبلدية لتوفير المستلزمات الضرورية للوافدين من أبناء الجنوب، وتأمين مراكز استضافة  لهم منذ بدء العدوان حتى تاريخ عودتهم  إلى بلداتهم وقراهم مع الإعلان عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27-11-2024".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:05 | 2024-12-07
23:09 | 2024-12-07
23:36 | 2024-12-07
23:26 | 2024-12-07
23:22 | 2024-12-07
23:18 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24