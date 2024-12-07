تحرك عسكري في لبنان.. الجيش يُرسل تعزيزات إلى الحدود مع سوريا

ذكرت المعلومات أنّ الجيش أرسل تعزيزاتٍ إلى الحدود اللبنانية مع سوريا وتحديداً شمال بلدة القاع، وذلك تزامناً مع الأحداث التي تشهدها سوريا حيث تتقدم قوات المعارضة السورية في مناطق عديدة.

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ويأتي هذا الأمر وسط ورود معلومات صحفية تتحدّث عن إقفال معبر المصنع الحدوديّ أمام السوريين الداخلين من سوريا باتجاه لبنان.

وأمس، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إقفال المعابر الحدودية البرية في الشمال "نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي استهدفتها حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة العابرين والوافدين".

ماذا عن "حزب الله"؟

ومؤخراً، كشف تقارير عديدة أن "حزب الله" أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان.

وتقع مدينة القصير جنوب غرب مدينة حمص، وتبعد 15 كيلومتراً من الحدود اللبنانية، وهي تربط العاصمة دمشق بالساحل السوري في طرطوس واللاذقية عبر حوض العاصي.

وسبق في عام 2013 أن تدخل حزب الله في المعارك الدائرة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة لدعم الجيش وحقق انتصاراً أدى لانكسار الفصائل المسلحة.

إلى ذلك، رجّح مصدر عسكريّ لبنانيّ سابق أن يستخدم "حزب الله" طائراته المسيرة لاستهداف قوات هيئة تحرير الشام التي تسعى للتقدم نحو العاصمة السورية دمشق.

وأوضح المصدر عبر "لبنان24" أن الحزب قد يستخدم مرابض إطلاق الطائرات من منطقة البقاع في حال احتاج إليها، باعتبار أن عمليات الإطلاق قد تتم من هناك وليس من الداخل السوري.