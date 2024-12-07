مقدّمات النشرات المسائيّة

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عمليا ً، سقط نظام الرئيس السوري بشار الاسد. هكذا على الاقل، تقول مؤشرات ٌعدة تسارعت عصر اليوم.-المؤشر الاول جاء من مدينة حمص ,الى حيث دخلت قوات من المعارضة من الشمال والشرق باعتراف مصادر في الجيش السوري,ما اسقط مقولة دمشق عن ان معركتها الدفاعية ستكون هناك.-المؤشر الثاني, مصدره جرمانا وهي البلدة المشرفة على العاصمة والتي تبعد اقل من عشرة كيلومترات عن القصر الجمهوري.الصور التي نقلت منها اظهرت اسقاط تمثال الرئيس حافظ الاسد.-المؤشر الثالث,جاء من درعا,حيث تحركت مجموعاتٌ لا علاقة لها بهيئة التحرير الشام وهي مناهضة للنظام .-المؤشر الرابع, عبور الفي جندي سوري حدود بلادهم الى العراق حيث طلبوا اللجوء .-اما المؤشر الخامس,وقد لا يكون الاخير حتى الساعة,فجاء من الجولان,حيث كانت اسرائيل توسع منطقتها العازلة منذ الصباح وحيث شُنَّ هجوم مساء في منطقة حَضَر استهدف مقر القوات الدولية ,تدخّل الجيش الاسرائيلي لصدّه.كلُ هذه المؤشرات تجعل النظام بحكم الساقط عسكريا ,ليبدأ بعد ذلك الحديث الجدي .بنظرة الى خارطة الميدان السوري ,يبدو اننا نقترب من ترسيم جديد للدولة السورية كلِها،وفق مناطق نفوذ, تسيطر عليها تركيا, ثم الاكرادُ المدعومين من الولايات المتحدة,ثم اسرائيل في الجولان وهي بدأت توسعة وجودها فيه,وصولا الى الساحل السوري ,معقل العلويين.كل هذه الدول ثبتت مواقعها,وعلى هذا الاساس ستفاوض على مستقبل سوريا.اللاعب الدائم,الولايات المتحدة,الداعمة لقوات قسد الكردية, وهي تسيطر على حوالى اربعين في المئة من الاراضي السورية.رئيسها المقبل دونالد ترامب,حتى ولو دعا الى عدم التدخل في القتال ,ما يعني ضمنيا موافقته على ما يحصل في سوريا ,الا انه ومتى دخل البيت الابيض ستكون كلمته حاسمة هناك .اللاعب الاكبر تركيا , وهي عبر هيئة تحرير الشام اصبحت تسيطر على جزء كبير من الارض السورية.وحتى ولو اعلن رئيسها رجب طيب اردوغان من غازي عنتاب, ان السوريين وحدهم يقررون مصير بلادهم, الا ان دوره سيكون ايضا حاسما في سوريا ما بعد هذه الحرب,وعينَه طبعا على القوة الكردية المتعاظمة على حدوده.ايران التي كانت حامية النظام لسنوات , فهي في اكثر ايام ضُعفها من لبنان الى سوريا,وموقفُها من امكان سقوط النظام يشبه صمت القبور حتى الان.اما الدول العربية ,فما يهمها استراتيجيا اليوم ,كسرُ هيمنة إيران على ما كانت يوما " سوريا العروبة ",لتتفرغ بسرعة بعدها لتعبئة فراغ النظام والأهم عدم ُ ترك الشعب السوري.لتبقى روسيا مع ما تملكه من نفوذٍ بحري هو الوحيد ُ لها عبر الساحل السوري الى الشرق الاوسط كله , فكيف يمكن قراءة ما اعلنه وزير خارجيتها سيرغي لافروف من انها ستعارض "بكل طريقة ممكنة" جهودَ هيئة تحرير الشام لتغيير الوضع على الأرض في سوريا, وهل هذا يمهد لتدخل عسكري روسي قوي, يُعيدُ خلط اوراق الميدان هناك ؟تطورات دراماتيكة متسارعة , تعيدنا الى السؤال المركزي:هل الشرقُ الاوسط امام سايكس بيكو جديد, يبدو انه صمد مئة ًوثمانية اعوام ٍ فقط, وحان وقتُ اعادة تركيبته وفق شروط وقواعد نفوذ جديدة .تطورات كبيرة شهدتها اذا الساحة السورية.حكومة لبنان يمَّمت وجهها شطر الجنوب، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لها رمزيتُها العميقة ودلالاتُها ورسائلُها الوطنية والسياسية. الحكومة تجتمع في صور تضامناً مع أهل الأرض وتحيةً لشهدائها ولتكون أقرب اليهم وعلى تماس مع واقعهم ومعاناتهم، على حد مقاربة الرئيس نجيب ميقاتي. والجلسة هناك إنما هي تعقد في أرض الشرف والشهادة والنبل، كيف لا وقد قدم ابناؤها ملاحم في الشهادة والتضحية والصمود والدفاع عن الكرامة والكلام دائماً لرئيس الحكومة. وفي موقف لا لبس فيه، يعلنها الرئيس ميقاتي بالفم الملآن: القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل هو الأساس لوقف اطلاق النار وانسحاب العدو من ارضنا المحتلة.وفي هذا الإطار عرض قائد الجيش ومدير العمليات خلال جلسة مجلس الوزراء خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني. ووافق المجلس على مشروع اعادة إعمار الأبنية المهدمة وعلى سلفة اربعة آلاف مليار ليرة لمسح الأضرار ورفع الأنقاض.وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أولوية لملمة آثار العدوان والبدء بإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار مشيراً إلى أن هذه مسؤولية مشتركة بين كل مستويات الدولة، ودعا الى الإسراع في الكشف عن الأضرار والشروع فوراً في تقديم التعويضات للمتضررين. ورداً على سؤال عن الاستمهال لإتمام الانتخابات الرئاسية قال الرئيس بري: يحكو أدّ ما بدّن .. الحكي ببلاش ... الجلسة في موعدها في التاسع من كانون الثاني وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية إن شاء الله.أما ما يجري في سوريا، فقد وصفه الرئيس بري بأنه خطير جداً داعياً إلى الحذر منه وخصوصاً في لبنان، ولفت إلى ان هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى. واذا كانت عين لبنان على حدوده الجنوبية، فإن عينه الأخرى على الخاصرة الشرقية والشمالية ارتباطاً بالحدث الذي يضرب الساحة السورية. وفي هذا الإطار، عزز الجيش اللبناني إجراءاته على هذه الحدود وشدد تدابيره في المراكز الأمنية هناك.وفي الداخل السوري، دخل الهجوم الواسع الذي تشنّه الجماعات المسلحة يومه العاشر. وفي ما تحدثت هذه الجماعات عن تقدم شمل بعد حلب وحماه درعا والسويداء والقنيطرة ودير الزور ووصولها الى ريف دمشق وإلى آخر قرية على تخوم مدينة حمص، اكدت وزارة الدفاع السورية ان الجيش موجود في كامل ريف دمشق ونفت انسحابه من حمص موضحة انه موجود فيها مدينةً وريفاً حيث تم تعزيزه بقوات اضافية كبيرة. ولفت مصدر عسكري سوري الى ان الجيش في ريفي حماه وحمص ينفذ رمايات مكثفة على اماكن وجود الإرهابيين في المقابل أعلن الجيش السوري أنه قام بإعادة انتشار خارج درعا والسويداء.وعلى الضفاف الدبلوماسية للتطور السوري، برز الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية صيغة آستانا: الروسي والتركي والايراني اليوم في الدوحة.كما برز ما كشفه عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده عن زيارة قام بها مستشار قائد الثورة علي لاريجاني امس الى سوريا حيث التقى الرئيس بشار الأسد.بسرعة البرق تتغير المعطيات الميدانية على الارض السورية، بشكل يكاد لا يترك مجالاً على الاطلاق لتفسير ما يجري، انطلاقاً من المصالح الإقليمية والدولية المتصارعة حيناً والمتقاطعة أحياناً، على مساحة جغرافية تجتمع عليها الجيوش الروسية والاميركية والتركية والايرانية والإسرائيلية، الى جانب الجيش السوري، وجماعات مسلحة سورية وغير سورية، من مشارب عقائدية مختلفة، وانتماءات سياسية وطائفية ومذهبية متعددة، وبولاءات شتى، فيما التراجع مستمر أمام الجحافل، والشكوك تُرسم حول المواقف الخارجية، السابقة للأحداث الاخيرة أو المواكبة لها.فهل ما يجري مجرد صدفة او ضربة حظ ادت الى سقوط حلب، لتكرَّ بعدها السُّبحة؟بالطبع لا، فالانهيار المفاجئ والسقوط السريع لمناطق شاسعة كلفت الدولة السورية كثيراً لاستعادتها قبل سنوات، لا يدفع إلا الى الربط بين التطورات، ومخطط عن سابق تصور وتصميم من دول كبرى وصغرى، قد يؤدي إلى نتيجة من ثلاث:الاحتمال الاول، سقوط دمشق بعد حمص، ما قد يؤدي تالياً إلى سقوط حكم الرئيس بشار الاسد، وهو ما تشدد عليها المعارضة المسلحة.الاحتمال الثاني، تعديل حدود مناطق النفوذ على الاراضي السورية، اذا نجح الجيش السوري في التصدي لتقدم القوى المهاجمة ومنعها من دخول دمشق.الاحتمال الثالث، قيام حملة عسكرية كبيرة بمشاركة حلفاء الحكم السوري لاستعادة المناطق التي خرجت عن السيطرة، وهو امر يبدو متعذراً حتى اللحظة لأكثر من اعتبار.واليوم، أدلى الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بموقف لافت جداً حول سوريا، شدد فيه على أنه يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع، واعتبر أن روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة بسبب انشغالها في أوكرانيا، ومضيفًا أن سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا، قال ترامب، الذي رأى أن مقاتلي المعارضة السورية استولوا على العديد من المدن في هجوم منسق للغاية وهم الآن على مشارف دمشق”، خاتماً بالقول: يبدو أن الأسد قد يكون مجبرا على الخروج وقد يكون هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث.اما في لبنان الذي التأمت حكومة تصريف أعماله في صور بمشاركة قائد الجيش، فعينٌ على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وبدء العمل الجدي للجنة المراقبة لوقف الخروقات الاسرائيلية، وعين على جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية، التي جدد الرئيس نبيه بري اليوم تمسكه بانعقادها، مشددا على انها ستخرج برئيس… ولكن من هو الرئيس؟ هذا هو الجواب الذي يجهله الشعب اللبناني، وغالبية النواب المسؤولين اصلاً عن انتخابه، قبل شهر ويومين من موعد الحسم المفروض.ماذا يحصل حقيقةً في سوريا؟ وما سرُّ الإنهيارِ الدراماتيكيّ لنظام الأسد ولقواه العسكريّة؟ الإجابات كثيرة، والتحليلاتُ أكثر.. لكنَّ الأكيد أن لا شيء واضحاً حتى الأن باستثناء سيرِ المعاركِ العسكرية. فالفصائل المعارِضة تتقدّم بسرعة قياسيّة، وهي دخلت مدينةَ حمص من الشمال والشرق، وَفق وكالةِ "رويترز". توازياً، معركة دمشق بدأت. فريف العاصمة بدأ يسقط أمام الفصائل: صُورُ بشار الأسد تُمزّق، وتماثيلُ حافظ الأسد تُحطّم، فيما عناصرُ الجيش السوري ينسحبون باتجاه دمشق نتيجةَ الضغط الشعبي الذي يتعرّضون له. واللافتُ اليوم هو انسحاب لآلاف العسكريّين السوريّين من المعارك، وقد دخل 1600 عسكري سوريّ إلى العراق عبر معبر القائم. في هذا الوقت سؤالٌ مُلِحٌ يُطرح: أين الرئيس بشار الاسد؟ ولماذا لا يتوجّه إلى الشعب السوري والعالم في مرحلة تُعتبر مصيريةً ومفصليةً لسوريا والمنطقة؟وفيما الصمتُ يَلُف دوائرَ القرار، فقد تأكد أنّ العراق وايران وروسيا لن تتدخّل لمصلحة نظامٍ يتهاوى، كما ثَبُتَ مرّةً جديدة أنّ نظاماً إقليمياً جديداً يتركّز. فبعد غزة ولبنان جاء دورُ سوريا. هكذا، فإنّ إيران لم تعد موجودة لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في سوريا. وربما لن تبقى موجودةً في العراق. فهل يعي الأطرافُ المحليّون المعنيون، وفي طليعتهم حزبُ الله هذه الحقيقة؟ أم أنهم سيواصلون الرهانَ على نظام الملالي في إيران، الذي ثَبُت أنه لا يبيع سوى الشعاراتِ والأوهام! إنه نظامٌ مُدَمِّر لا يتقن إلا أمراً واحداً: خوضُ الحروب بواسطة الشعوبِ الأخرى، والهربُ من ساحة المعركة عندما يكتشف أنّ الشعوب التي سخّرها لمصلحته لم تعد قادرةً على خوض حروبِه الخاسرة القاتلة! البداية من آخر تطورات الميدان السوري.إمَّا أنه نَمِرٌ من ورق او أنَّ حجمَ الدعمِ الدولي-الاقليمي لن يقفَ في وجهه جيوش.. او الاحتمالَينِ معاً فسورياليةُ السقوطِ في سوريا تدحرجت كهاويةٍ من اعلى خيالِها والتطوراتُ في مدنها تُقاس بالدقائق التي تغيّر معالمَ الجمهوريةِ السورية كلُّ الوسائدِ المسانِدة للنظام اصبحت خالية.. ولا اجنحةَ للرئيس السوري من جانبَيها الروسي والايراني انكفأتِ الحلولُ وتقدَّمَ صهيلُ الخيلِ المسلَّح لفرض معادلاتٍ جديدة.. وكلُّها تَهرَعُ نحو عرين الاسد فالعاصمةُ دمشق يُفرَضُ عليها الطوقُ حالياً من طرفَي النظام والمسلحين وقال وزيرُ الداخلية السوري محمد الرحمون إنَّ هناك طوقاً أمنياً قوياً جداً على أطراف دمشق ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يكسرَه، وذلك بعد اعلانِ الفصائلِ المسلحة انها باتت على ابواب العاصمة واطلق المسلحون معركةً عسكريةً خاصة لدخول الشام من مَحاورَ عدة، وذلك عقِبَ التقدمِ في الريف الغربي، والتحركِ في جرمانا واسقاطِ تمثال الرئيس حافظ الاسد عند مداخلِها الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي ومحاولاتُ اختراقِ دمشق من اريافِها تسيرُ بالتوازي مع الطحنِ العسكري في حِمص من جانبي الجيشِ والفصائل ولم تُعلِنِ المعارضةُ للآنَ سيطرتَها الكاملة على المحافظة وإنْ اصبح المسلحون على قابِ قوسيِن من المدينة وكما الغزوُ المسلح كذلك غزوٌ من التداول العربي الاقليمي الفارسي في المنطقة وسَطَ صوتٍ وحيد من العالم لمبعوثِ سوريا الاممي "غير بيدرسون" يصرُخُ بالدعوة الى انتقالٍ سياسيٍّ منظّم ويدعو الى تجنُّبِ سفكِ الدماء في سوريا وفي منتدى الدوحة عبّر الرئيسُ التركي رجب طيب اردوغان عن الانقلاب الذي قاده بثوبِ هيئةِ تحريرِ الشام فطلب من الجميع تقبُلَ فكرةِ وجودِ مرحلةٍ سياسيةٍ جديدة في سوريا الآن وأعرب عن أملِه في استمرارِ تَقدُمِ مقاتلي المعارضة من دونِ مشاكل مؤكِداً أن هدفَهم العاصمةُ دمشق وخُطةُ اردوغان كقائدِ ظِلٍّ للفصائلِ المسلحة ستبدأُ علائمُها بالظهور في اجتماعاتٍ تَبحث اليومَ التاليَ السوري، وقالتِ المعلوماتُ إنَّ اجتماعاً سيُعقدُ في الدوحة بشأن سوريا يضمُّ قطر ومِصرَ والسعودية والأردن والعراق ودولَ آستانا وتدفعُ اميركا بدورها نحوَ تفاوضٍ على انهاء الصراع بما يوافِقُ قرارَ مجلسِ الأمن 2254 الممهِّد لعمليةِ الانتقالِ السياسي لكنَّ رغبةَ الادارةِ الاميركية الحالية لا تمُاشِي مواقفَ الرئيسِ المنتخب دونالد ترامب الذي قال إن "سوريا في حالةِ فوضى، وهي ليست صديقتَنا والمعركةَ ليست معركتَنا فدَعُوها كما هي ولا تتدَخَّلوا"، تنحٍّ من ترامب.. انغماسٌ من ادارة بايدن.. ادارةُ معركةٍ من السلطان التركي.. انسحاباتٌ ايرانية من سوريا.. صقيعٌ روسي معَ الحليفِ السوري وما بين هذه الجبالِ النائية يُسألُ معَ كلِّ تقدمٍ عن مصير بشار الاسد في الانباءِ المتداوَلةِ رسمياً أنه ما يزالُ على قيد العملِ في سوريا وفي الاخبار الرائجة اعلاميا ان عائلتَه غادرت الى موسكو لكنْ ماذا عن الساعات والايام المقبلة وهل ينخرطُ الرئيسُ السوري في حل الاستانة متأخِّراً.. ام يختارُ التفاوضَ بالنار؟، الرئاسةُ السورية التي اكدت وجودَه في دمشق لم تعلِنْ حتى الساعة انَّ الاسد سيتوجَّهُ بخطابٍ هذا المساء.. لكنه سيفعلُ ذاتَ مساء.انتشارٌ حكوميٌ في الجنوبِ تمهيداً لتعزيزِ قواتِ الجيشِ اللبناني المنتشرةِ هناك، بعدَ ان عبَّدت لها الطريقَ دماءُ المقاومينَ والمدنيين والعسكريين اللبنانيين..جلسةٌ حكوميةٌ بحضورِ قائدِ الجيشِ في ثُكنةِ بَنَوَا بركات في صور، باركت خطةَ الجيشِ التي أعدَّها لتعزيزِ قواتِه في الجنوبِ ليتمكنَ من تطبيقِ القرارِ 1701 جنوبَ نهرِ الليطاني بالتعاونِ مع قواتِ اليونيفل، كما قال رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي..ومن الارضِ التي لا تزالُ عُرضةً للاعتداءِ الصهيوني كانَ الموقفُ الحكوميُ بانه لم ولن تُرهِبَنا كلُّ التهديداتِ والاعتداءاتِ التي تستهدفُ إرباكَنا أو دفعَنا الى تبديلِ قناعاتِنا وخياراتِنا الوطنية. مع دعوةٍ للمجتمعِ الدوليِّ الى العملِ الجادِّ والحاسمِ لوقفِ الخروقاتِ المتماديةِ للعدو، وانسحابِه من الأراضي التي يحتلُها، والتنفيذِ الفعليِّ لوقفِ إطلاقِ النار. فاستقرارُ الجنوبِ وإعادةُ إعمارِه هو مفتاحُ الاستقرارِ في منطقةِ الشرقِ الاوسط – كما قال رئيسُ الحكومة، ووحدتُنا خلاصُنا، وبسلامةِ الجنوبِ وأهلِه تكونُ سلامةُ كلِّ الوطنِ وجميعِ أبنائِه..وفيما ابناءُ الجنوبِ والبقاعِ والضاحيةِ يسابقونَ الوقتَ لرفعِ الانقاضِ وفتحِ الطرقات، فَتحت الحكومةُ طريقاً من جلستِها الجنوبيةِ الى اجراءاتٍ تتعلقُ بعملياتِ مسحِ الاضرارِ ورفعِ الانقاضِ وأَقرَّت سلفةً ماليةً لذلك، كما وافقت على مشروعِ قانونٍ لاِعادةِ اعمارِ الابنيةِ المهدَّمةِ جراءَ العدوانِ الصهيوني..على انَ الاجراءَ الاهمَّ يبقى عملَ لجنةِ الاشرافِ على تنفيذِ قرارِ وقفِ اطلاقِ النار، وما يترتبُ عليها من مسؤولياتٍ لوقفِ الاعتداءاتِ الصهيونيةِ والزامِها بتنفيذِ الاتفاق..في سوريا لا اتفاقَ على تشخيصٍ واضحٍ يعكسُ واقعَ الحالِ على الارض، وسْطَ الاخبارِ التي تسابقُ الحقيقة، مع ضخٍّ إعلاميٍّ عالميٍّ لمصلحةِ المسلحينَ من اجلِ كسرِ عزيمةِ الجيشِ السوري، فيما كانت الدولُ العازمةُ على إيجادِ حلّ – اي روسيا وايران – تجتمعُ مع تركيا في قطر على نيةِ تطبيقِ اتفاقاتِ استانا حولَ سوريا. وخلاصةُ اجتماعِ وزراءِ خارجيةِ الدولِ الثلاثِ اليومَ كانت الدعوةَ الى حوارٍ سياسيٍّ عاجلٍ بينَ الدولةِ السوريةِ والمعارضة، والانهاءَ الفوريَ للقتال، والحفاظَ على وَحدةِ الاراضي السورية.