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لبنان
وزير الصحة جال على مُستشفيات الجنوب والنبطية: مُلتزمون إعادة إعمار القطاع الصحّي
Lebanon 24
07-12-2024
|
23:26
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جال وزير الصحة العامة فراس الأبيض، على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية، حيث تفقد مستشفى تبنين الحكومي، واطلع على الاضرار الكبيرة التي تعرض لها المستشفى نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية. وألقى الأبيض كلمة إستهلها بالقول: "إن الأزمة التي عشناها كانت تتطلب أبطالا وكنتم أنتم، في القطاع الصحي، أبطالنا في مواجهة الأزمة".
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ولفت إلى "أننا ندخل في مرحلة إعادة إعمار، مؤكدًا الإلتزام بإعادة إعمار القطاع الصحي والإستشفائي ولا سيما المستشفيات الحكومية لتعود أفضل مما كانت عليه مضيفا أن هذه المستشفيات تثبت تكرارًا أنها في الأزمات الملاذ الأول والأخير. وأكد التواصل مع البنك الإسلامي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى تبنين وإعادة إعمار أقسامها المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وذلك بسرعة كي يستمر المستشفى بتقديم خدماته لأهلنا ومن بينهم النازحون الذين لن يتمكن عدد منهم من العودة إلى بلداتهم التي ستتطلب إعادة إعمارها وقتًا".
وتابع أنه بالنسبة إلى النازحين، أوضح الإستمرار في تغطية المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ ولا يحتاجون إلى دخول مستشفى، من ضمن برنامج بدأ تطبيقه قبل ثلاثة أسابيع علمًا بأنه في المستشفى الحكومي ليس من سقف.
وختم الأبيض قائلا: "لدينا عدو يمتلك مقدرات كثيرة حصل عليها. ولكن الأمم والشعوب ليست في المقدرات بل في العزيمة والإرادة وأنتم أظهرتم عزيمة وإرادة صلبة وإنشالله سنعيد إعمار ما تهدم لبناء مستقبل أفضل".
إلى ذلك، زار وزير الصحة مستشفى جبل عامل، في حضور النائبين عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن عزالدين وحسين جشي. وتحدث الأبيض خلال الجولة، شاكرا للقطاعين الصحي والاستشفائي ما قدموه خلال الحرب للأهالي، مشيدا بـ "صمودهم وتضحياتهم"، مضيفا "إن الجولة لشكر الكوادر الطبية والصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة على جهودهم والمخاطرة والقيام بواجباتهم حيال السكان، إن كان في الجنوب او في البقاع او في بيروت.
وتابع "اننا نتفقد هذه المؤسسات الصحية والطبية والاستشفائية والاسعافية، وخصوصا التي تم استهدافها من قبل العدو الاسرائيلي، وان هذا القطاع بحاجة إلى دعم، ونحن سنعمل على دعم هذا القطاع لاستعادة عافيته لخدمة مجتمعه". ثم إنتقل إلى مستشفى النبطية الحكومي. واختتم جولته في مستشفى راغب حرب.
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