من سوريا.. مفاجأة حصلت قبل سقوط الأسد

كشف مواطنون سوريون لـ"لبنان24" تفاصيل جديدة عن الساعات والأيام التي سبقت إسقاط النظام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، حيث سيطرت المعارضة السورية على الحُكم وأعلنت بدء "عهدٍ جديد في سوريا".

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وتقول معلومات "لبنان24" إنه قبل بدء الأحداث، لوحظ في حلب غياب تام لموظفي الدوائر الرسمية، كما لوحظ أيضاً في دمشق حصول انتشارٍ لقوات أمنية في محيط البنك المركزي السوريّ بشكلٍ غير مسبوق.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المقاتلين الذين دخلوا إلى حلب وحمص ودمشق هم من أبناء المدن وليسوا من خارجها، وقد عادوا وتمركزوا داخل الأحياء التي انتشروا فيها من دون المساس بالمدنيين.