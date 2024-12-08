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لبنان

هذا أول تعليق لوليد جنبلاط بعد سقوط الأسد

Lebanon 24
08-12-2024 | 01:30
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "اكس": "التحية للشعب السوري بعد طول انتظار"، وذلك عقب الإعلان عن سقوط النّظام السوري.
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