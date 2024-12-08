Advertisement

لبنان

بعد سقوط الأسد.. شاهدوا ماذا حصل عند حدود لبنان وسوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1289624-638692459636569410.jpg
Doc-P-1289624-638692459636569410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة تجمع سوريين عند نقطة المصنع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك بانتظار فتح الحدود أمامهم للتوجه إلى بلدهم.
 
ويأتي هذا الفيديو بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فجر الأحد.
 
واليوم، أعلنت فصائل من المعارضة السورية "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.

وأعلن فصيل يعرف باسم "فتح دمشق" في البيان، إطلاق سراح جميع المعتقلين.

كذلك، دعا إلى "الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة".

والبيان هو الأول للمعارضة منذ دخول الفصائل المسلحة دمشق، بعد سيطرتها على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الأسد خارج البلاد.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-12-08
04:46 | 2024-12-08
04:30 | 2024-12-08
04:16 | 2024-12-08
04:09 | 2024-12-08
04:00 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24