بعد سقوط الأسد.. شاهدوا ماذا حصل عند حدود لبنان وسوريا

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة تجمع سوريين عند نقطة المصنع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك بانتظار فتح الحدود أمامهم للتوجه إلى بلدهم.

ويأتي هذا الفيديو بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فجر الأحد.

واليوم، أعلنت فصائل من المعارضة السورية "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.



وأعلن فصيل يعرف باسم "فتح دمشق" في البيان، إطلاق سراح جميع المعتقلين.



كذلك، دعا إلى "الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة".



والبيان هو الأول للمعارضة منذ دخول الفصائل المسلحة دمشق، بعد سيطرتها على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الأسد خارج البلاد.