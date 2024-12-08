ماذا قال أحمد الحريري عن سقوط بشار الأسد؟

كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" على منصة "أكس" قائلاً: "مبروك للشعب السوري الشقيق مبروك الحرية للشعب السوري الأصيل، الذي جدد ثورته ونظم صفوفه رافعا شعار الحرية، ليطوي صفحة طويلة بشعة لحكم اختار القمع والاستبداد سياسة وحيدة محولا سوريا الى مزرعة عائلية يسودها الفساد".

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وأضاف: "اليوم فتح الثوار صفحة أولى في كتاب الحرية والازدهار، ورسموا بدمائهم الزكية وتضحياتهم الكبيرة صورة جديدة لمستقبل الشعب السوري.. اليوم أشرقت شمس سوريا من جديد والتحديات امامكم كثيرة. والرهان عليكم كبيرا على قدر الامال والتضحيات التي بذلها الشعب السوري لتحرير وطنه وبناء مستقبل مشرق ومزدهر وآمن، انطلاقا من حقه في العيش بدولة طبيعية عمادها الاساسي القانون والحقوق والواجبات".

وأكمل: "نحن في لبنان عانينا جزءا من معاناتكم مع من النظام البائد المستبد، واليوم كلنا امل الى افضل علاقات بين لبنان وسوريا يحكمها القانون وحسن الجوار والمصالح المشتركة بعيدا عن اي تبعية او عن اي تدخلات بشؤون الاخرين والامل الاكبر عودة سوريا الى موقعها الطبيعي داخل العالم العربي".