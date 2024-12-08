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لبنان
من جبران باسيل.. تعليقٌ على أحداث سوريا
Lebanon 24
08-12-2024
|
03:17
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه عبر منصة "إكس": "
ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري، ونحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين الى بلادهم ولعلاقات ايجابية ومتوازنة مع لبنان تحفظ سيادة البلدين دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر".
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