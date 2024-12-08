قريباً.. هذا ما سيعلنه الأمن العام

علم "لبنان24" أنّ المديرية العامة للأمن العام ستعقد مؤتمراً صحافياً قريباً تعلن فيه تفاصيل إجراءاتها عن الحدود بين لبنان وسوريا وذلك في ظل التطورات الدراماتيكية التي حصلت هناك.

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وذكرت المعلومات أنَّ الأمن العام سيكشف العديد من الأرقام والتفاصيل التي ترتبط بالمعابر البرية في مختلف المناطق اللبنانية.