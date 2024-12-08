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لبنان

قريباً.. هذا ما سيعلنه الأمن العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2024 | 02:15
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علم "لبنان24" أنّ المديرية العامة للأمن العام ستعقد مؤتمراً صحافياً قريباً تعلن فيه تفاصيل إجراءاتها عن الحدود بين لبنان وسوريا وذلك في ظل التطورات الدراماتيكية التي حصلت هناك.
 
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وذكرت المعلومات أنَّ الأمن العام سيكشف العديد من الأرقام والتفاصيل التي ترتبط بالمعابر البرية في مختلف المناطق اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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