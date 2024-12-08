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لبنان

بعد ضخّ الدولارات المزوّرة في السوق.. هذا ما تفعله المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2024 | 03:45
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تخبط كبير عاشه اللبنانيون قبل يومين بعد انتشار لائحة تضم أرقام دولارات مزوّرة غزت السوق اللبناني.
 
وأشار مصدر مصرفي لـ"لبنان24" الى أنّ ما قيمته أكثر من 850 ألف دولار تم ضخّه في السوق وهي عبارة عن اوراق مزوّرة أغلبها من فئة الـ50 دولاراً.
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ولفت المصدر إلى أن إجراء أساسياً اتخذته بعض المصارف وتلخص في سحب العملات من فئة الـ50 دولارا من ماكينات السحب الآلي، فيما امتنع البعض منها عن تسليم الزبائن عملات من نفس الفئة.
 
وأشار المصدر إلى أنّ الهدف من ذلك هو محاولة سحب العملة المزوّرة من السوق والذي توقع أنّها لن تأخذ إلا أيامًا معدودة إذ إن الامور مضبوطة بشكل واسع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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