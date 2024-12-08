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لبنان

العراق نقل الموظفين في سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:00
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الأحد أن العراق أخلى سفارته في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان بعد ساعات من إعلان مقاتلي المعارضة السورية السيطرة على العاصمة.

 
 
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