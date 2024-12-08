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لبنان
شهداء في غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في دبين
Lebanon 24
08-12-2024
|
05:21
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في مُتابعة للغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في العريض التحتاني في بلدة دبين، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شهداء.
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