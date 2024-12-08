Advertisement

لبنان

بيان لوزارة الخارجية عن التطوّرات في سوريا... ماذا أعلنت فيه؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1289706-638692583829862186.jpg
Doc-P-1289706-638692583829862186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على أثر إجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بإهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا، وتؤكد مجددا" على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
Advertisement
كما تشدد على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها، بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين. كذلك يحترم لبنان إرادة الشعب السوري حيث يعود له وحده إختيار ممثليه، ونظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده لما فيه خير سوريا مع التأكيد على أهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-12-08
08:55 | 2024-12-08
08:53 | 2024-12-08
08:51 | 2024-12-08
08:35 | 2024-12-08
08:14 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24